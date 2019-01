Kärnten: Kampf gegen den Elektroschrott

In Kärnten wird mit neun Kilo mehr als doppelt so viel Elektromüll pro Kopf gesammelt wie in der Elektroaltgeräteverordnung vorgesehen. Dennoch soll auch bei uns dieser Abfall reduziert werden. „Wir werden uns anschauen, ob eine solche Förderung in Frage kommt, welche Wirkung sie zeigt und ob sie effizient ist“, kündigt Umweltlandesrätin Sara Schaar an. Denn es sei nicht immer sinnvoll, Altgeräte zu reparieren. Zum Beispiel dann nicht, wenn neuere Geräte Energie-Effizienzsteigerungen mit sich bringen.