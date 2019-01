Lenkerin zwischen Auto und Garagentor eingeklemmt

Die 20-jährige Autofahrerin wollte gegen 17 Uhr mit ihrem Pkw in die Tiefgarage eines Mehrparteienhauses in Pasching einfahren. Sie hielt in der Abfahrt an und stieg aus, um das Rolltor mit einem Schlüssel zu öffnen. Plötzlich setzte sich der Wagen der jungen Frau in Bewegung und klemmte sie zwischen Stoßstange und Rolltor ein. Durch die Wucht des Anpralls wurde der Steher des Rolltors aus der Verankerung gerissen und das Tor aufgedrückt.