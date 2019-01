Klopp über Mane: „Einer meiner größten Fehler“

„Ich habe ein paar Fehler in meinem Leben gemacht und einer meiner größten Fehler jemals war, dass ich Sadio nicht geholt habe, als ich in Dortmund war“, erklärt der 51-Jährige. Denn der Kult-Coach hatte bereits 2014 die Möglichkeit, den heute 26-jährigen Flügelspieler von Red Bull Salzburg zu verpflichten, verrät er. Doch zu einem Transfer kam es nie. „Wir waren zusammen in einem Büro und ich habe mit ihm gesprochen. Ich war mir danach nicht sicher, aber das war wirklich meine Schuld“, erklärte Klopp in der „Sport-Bild“.