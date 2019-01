1500 Dollar teures Apartment an Katzen vermietet

Viele Bewohner sind gezwungen, in Wohnwägen zu schlafen

Für Vermieter Callisch hat die Situation natürlich nur Vorteile: Es sei viel einfacher, für ein Katzenpaar Vermieter zu spielen als für Menschen. Hinzu komme die Tatsache, dass in der Region kaum Menschen leben. Das führe dazu, das die Preise explodieren und viele Bewohner gezwungen sind, in Autos, Wohnwägen oder Zelten zu Leben. Callisch meinte, er fühle sich zwar schlecht, wertvollen Lebensraum für Tiere zu verschwenden, aber die Situation sei aufgekommen, und um seinem Freund Good zu helfen, habe er das Angebot angenommen.