Banker schützt Pensionistin vor Betrügerbande

Das Image der Banker poliert Roland Walder ordentlich auf: Denn er bewahrte eine 86-jährige Pensionistin davor, in die Falle der Neffentrickbande zu tappen. „Sie war aufgelöst und wollte 78.000 Euro in bar haben. Weil mir das komisch vorkam, habe ich das Geld nicht ausgezahlt“, so der Hypo-Niederösterreich-Angestellte.