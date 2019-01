Skeleton-EM wegen starker Schneefälle abgesagt

Die Rennleitung reagierte damit auf die anhaltenden Schneefälle und schlechten Wettervorhersagen. Bereits am Vormittag war für den südlichen Landkreis Berchtesgaden, zu dem auch die Gemeinde Königssee gehört, der Katastrophenfall ausgerufen worden. Die Weltcup- und EM-Entscheidungen im Zweierbob am Samstag und im Viererbob am Sonntag sollen wie geplant durchgeführt werden.