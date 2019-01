Das nervt Nachbarn: Streit, Musik, Gebell & Sex

Dichtere Besiedelung sorgt für mehr Reibereien

Eine friedliche Nachbarschaft hängt auch von der Größe der Stadt ab. Insgesamt pflegten die Bewohner kleinerer Städte ein entspannteres Verhältnis. 44 Prozent der Österreicher, die auf dem Land oder in kleinen Städten unter 50.000 Einwohnern leben, haben nichts an ihren Nachbarn auszusetzen. In größeren Städten wie Graz, Linz oder Salzburg können nur 30 Prozent mit den Eigenheiten von nebenan leben. Eine dichtere Besiedelung in Ballungszentren sorgt also für mehr Reibereien, wie die Umfrage zeigte.