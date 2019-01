Zwei Salzburg-Talente verstärken die Konkurrenz

„Sehr talentiert“

„Koita ist ein sehr talentierter und dynamischer Spieler, der uns in der Offensive helfen kann. Wir werden ihn sofort in die Mannschaft integrieren und ihn in der Vorbereitungszeit an unser Spiel heranführen“, erklärte Trainer Christian Ilzer, der bis auf Marc Andre Schmerböck (Kreuzbandriss), Nemanja Rnic, Sasa Jovanovic (beide reisen am Dienstagnachmittag an) und Michael Sollbauer (familiäre Gründe) alle Kaderspieler beim Trainingsauftakt zur Verfügung hatte. Koita absolvierte bisher 15 Spiele für den FC Liefering in der 2. Liga. Dabei erzielte er zwei Treffer und sorgte für drei Torvorlagen.