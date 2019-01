Schneemassen gönnen Einsatzkräften keine Pause

In der Nacht auf Montag ist die Lawinengefahr in Niederösterreich sogar noch einmal angestiegen, die Situation spitze sich laut Warndienst weiter zu: „Weiterer Neuschnee sorgt für eine steigende Schneelast, womit spontane Entladungen in Form von trockenen Schneebrett- und Lockerschneelawinen aus den Hochlagen zu erwarten sind“, wurde im Lagebericht betont. Im Tourenbereich sei die Situation überaus heikel, mit Sturm und Neuschnee finden sich in sämtlichen Expositionen frische Triebschneepakete, selbst bis in bewaldete Bereiche herab.