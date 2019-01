Verirrter Skifahrer (45) überlebte Nacht im Freien

Laut Polizei war der Deutsche am Sonntag gegen 15.30 Uhr auf der gesperrten Skiroute „4a Lesehang“ im Skigebiet Laterns-Gapfohl abgefahren. Am Ende des Hanges übersah er eine Abzweigung und landete in immer steiler werdendem Gelände, im Lesetobel brach er schließlich in den Graben ein.