So tapfer improvisieren die Eingeschlossenen

Schwierige Bergung

Direkt neben einer dieser tödlichen Lawinenschneisen am Gumpeneck, an der Sattlerrinne, liegt das Haus eines deutschen Pensionisten, der in seiner Not mit Bergretter Manfred Hofer Kontakt aufgenommen hat. „Der Mann will vom Berg herunter“, erzählt Hofer, „aber seine Zufahrt führt direkt durch die Rinne. Zu gefährlich. Wir werden von der anderen Seite zu Fuß hinaufsteigen, eine Spur legen und den Mann abholen.“