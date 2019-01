Rapid auf der Suche: Bickels Stürmer-Roulette

Seit Mitternacht (bis zum 6. Februar) ist das Transferfenster auch in der heimischen Bundesliga geöffnet. Und vor allem in Hütteldorf bräuchte man frischen Wind. Aber beim morgigen Trainingsstart im Prater wird Didi Kühbauer noch keine offensive Neuverpflichtung begrüßen dürfen. Drei Kandidaten sind im Stürmer-Roulette von Rapids Sportchef Fredy Bickel noch dabei, ein Name ist bereits gefallen: Vakoun Issouf Bayo.