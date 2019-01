Unglaublicher Fauxpas rückt Fuchs ins Rampenlicht

Es war zu erwarten, dass irgendwann ein Journalist in die Falle reintappen wird, und so geschah es auch: Beim FA-Cup-Spiel zwischen Newport County-Leicester City (2-1) wurde vor dem Spiel eine Presse-Broschüre mit den Aufstellungen der beiden Teams verteilt, wobei der Name von Ex-ÖFB-Kapitän Christian Fuchs nicht stimmte.