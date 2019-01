Attacke in Stiegenhaus: Polizei sucht diesen Mann!

Die 26-Jährige war am 11. November um 4.30 Uhr zu Fuß auf dem Weg in ihre Wohnung in der Neilreichgasse. Im Stiegenhaus bemerkte sie, dass ihr ein Mann gefolgt war. Der Täter drückte sein Opfer gegen die Wand, fasste ihm in den Intimbereich und zerriss ihm die Strumpfhose. Die Frau schrie laut und setzte sich heftig zur Wehr, woraufhin der Mann von ihr abließ und die Flucht ergriff.