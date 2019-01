Frecher Welser Dieb in Niederösterreich gefasst

Der 29-jährige Autodieb ging der Polizei in Königstetten (NÖ) in die Falle. Er wurde beobachtet, wie er an mehreren Autotüren rüttelte. Bei einer Personenkontrolle wurde auch der Schlüssel des gestohlenen Autos sichergestellt. Der Mann gab gegenüber der Polizei den Diebstahl zu. Er wurde in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.