Haimbuchner rudert zurück: „Wurde missverstanden“

Der stellvertretende FPÖ-Bundesparteiobmann und oberösterreichische Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner hat sich in einem Interview für Asyl während der Lehre ausgesprochen - und damit am Samstag für Verwirrung gesorgt. Denn Straches Vize wich mit seinen Aussagen gegenüber dem Nachrichtenmagazin „profil“ von der Regierungslinie ab. FP-Generalsekretär Harald Vilimsky widersprach seinem Parteikollegen auch umgehend und Haimbuchner selbst hielt noch am Samstag eine Klarstellung für angebracht. Auch bei der ÖVP wurden indes am Wochenende Meinungsverschiedenheiten in der Frage deutlich: Hatte sich zuletzt Parteigrande Erwin Pröll für „Ausbildung statt Abschiebung“ ausgeprochen, sieht seine Nachfolgerin, Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, in der Lehre keinen Grund für Asyl.