Einsatzmarathon für Helfer während Silvesternacht

In Niederösterreich wurden in der Silvesternacht zwei Männer durch Pyrotechnik schwer verletzt. Ein 25-jähriger Steirer zündete kurz nach Mitternacht in Breitenwaida im Bezirk Hollabrunn eine sogenannte Feuerwerksbatterie an. Als diese nicht losging, beugte sich der Mann zur Überprüfung über sie. In diesem Moment zündete die Batterie und verletzte ihn am linken Auge. Bei der Batterie handelte es sich offenbar um ein ausländisches Produkt der Kategorie 3, für das es keine Bewilligung zur Entzündung gab.