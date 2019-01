Pöltl: Startformation, Bestleistung und Sieg

Mit Jakob Pöltl in der Startformation haben die San Antonio Spurs am Montag (Ortszeit) zum Jahresabschluss einen 120:111-Erfolg gegen die Boston Celtics gefeiert. Der Wiener egalisierte dabei eine persönliche Karriere-Bestleistung in der National Basketball Association (NBA). Er verteilte zum zweiten Mal fünf Assists.