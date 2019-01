Sonde soll am 3. Jänner auf Mond-Rückseite landen

Klappt alles wie geplant, dann soll die chinesische Sonde „Chang‘e 4“ schon in Kürze auf der erdabgewandten Seite des Mondes aufsetzen. Wie der chinesische Staatssender CGTN berichtete, ist das nach der chinesischen Mondgöttin benannte Raumschiff am Sonntag in eine entsprechende Umlaufbahn um den Erdtrabanten gebracht worden. Von dort soll das Landemanöver eingeleitet werden, das dem Bericht zufolge für den 3. Jänner erwartet wird.