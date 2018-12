Tränen bei Schild: Einfädler bereits beim 1. Tor!

Am Tag, an dem Mikaela Shiffrin den Slalom-Rekord ihrer mittlerweile verheirateten Schwester Marlies Raich (35 Siege) angriff, hätte auch für Schild ein großer werden sollen. Nach den Plätzen drei (Levi) und vier (Killington) sowie Rang drei zur Halbzeit in Courchevel war die in wenigen Tagen 29 Jahre alt werdende Salzburgerin mit Hoffnungen auf eine ähnliche Sensation wie am Vortag Riesentorlauf-Siegerin Petra Vlhova zum „Zauberberg“ angereist. Dann musste Schild aber zum zweiten Mal in Folge einen Ausfall hinnehmen.