Straßenkämpfe nach Selbstverbrennung in Tunesien

Wenige Stunden später erlag Abdel Razaq Rezgui seinen schweren Verletzungen. Nach der Beerdigung des 32-Jährigen errichteten Dutzende Demonstranten in der Nacht auf Dienstag in Kasserine eine Barrikade aus brennenden Autoreifen und blockierten die Hauptverkehrsstraße der Stadt. Die Polizei setzte Tränengas ein. Am Dienstagnachmittag gab es erneut Zusammenstöße. In einem selbst gemachten Video hatte der Journalist gesagt, er wolle eine eigene Revolution starten. Bei den Zusammenstößen in der Nacht auf Dienstag wurden nach Angaben des Innenministeriums sechs Sicherheitskräfte leicht verletzt. Neun Menschen seien festgenommen worden.