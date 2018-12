OP am offenen Schädel - und Patient spielt Gitarre

Motorik sogar teilweise wiederhergestellt

Nur so konnten sie noch während der Operation kontrollieren, ob der Eingriff am Hirn Manzinis Motorik in Mitleidenschaft zieht. Tatsächlich gelang es den Ärzten sogar, Manzinis Fingerfertigkeit, die bereits unter dem Tumor zu leiden begonnen hatte, teilweise wiederherzustellen.