Hirscher: „Dieses Jahr war schon sensationell“

Weihnachten zu dritt

Er geht nach einer intensiven Woche mit fünf Rennen in sieben Tagen dennoch mit 340 Punkten (Sieg, Sieg, Sechster, Sieg, 26./keine Punkte) mehr am Konto in die kurze Weihnachtspause. Und wird 2019 mit 268 Zählern Vorsprung auf Henrik Kristoffersen Kurs auf seine achte Große Kugel nehmen. Vorerst steht aber das erste Weihnachtsfest zu dritt für den Jung-Papa an. „Ich freue mich und schmeiß‘ mich gleich ins Auto. I‘m on my way.“