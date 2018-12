Messe aus Fürstenfeld geht live ins Internet

Nicht nur in der Steiermark, in der ganzen Welt wird dieser Tage „Stille Nacht, heilige Nacht“ angestimmt. Zum 200-Jahre-Jubiläum des Weihnachtslieds wird am Christtag in Fürstenfeld die Oberndorfer Stille-Nacht-Messe aufgeführt - und mit großem Aufwand live im Internet übertragen.