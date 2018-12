Thingnes Bö gewinnt auch Sprint, Eberhard Sechster

„Am Schießstand war es grundsätzlich in Ordnung, vor allem die Stehend-Serie, mit der ich mich in eine gute Position bringen konnte. Dank einer guten Schlussrunde ist sich noch Platz sechs ausgegangen“, bilanzierte Eberhard, der auch schon in Hochfilzen Sechster war. Nach einem vierten und fünften Rang in den bisherigen Verfolgungsbewerben jagt der Saalfeldener am Samstag in Tschechien neuerlich seinem ersten Podestplatz der Saison nach.