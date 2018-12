Trivago-Gründer steigen bei Paschinger ein

Genauer Betrag ist geheim

„Treibstoff“ hat der Gründer des in Pasching ansässigen Unternehmens nun genügend: Mit Monkfish Equity stieg die Beteiligungsfirma der Trivago-Gründer bei Tractive ein. Der genaue Betrag ist geheim, so viel ist aber bekannt: Die Summe ist siebenstellig. Damit ging Monkfish mit einem Betrag in Millionenhöhe an Bord. Drei Prozent der Paschinger gehören nun Monkfish.