Lesbische Fußballerin erhält Morddrohungen!

„Ich bin sowohl in Briefen als auch in den sozialen Medien mit dem Tod bedroht worden“, erzählte die Schwedin 2017 in einem Interview mit der schwedischen Zeitung „Sportbladet“. In den sozialen Netzwerken hat Sie hat schon vieles über sich ergehen lassen müssen. Vielen Menschen gefällt es nicht, dass sie sich öffentlich dazu bekennt, mit einer Frau verheiratet zu sein. „Da habe ich gemerkt, dass es nicht als normal angesehen wird. Das war für mich das Zeichen, mich zu engagieren“, erzählte Fischer einmal in einem Interview mit mit dem deutschen Sender „NDR“.