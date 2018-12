Francine Jordi: „Gesundheit ist das größte Glück“

Ist so eine Fünf-Stunden-Liveschaltung etwas, das dich noch nervös macht, weil da so viel danebengehen kann und du quasi keinen „doppelten Boden“ hast?

Es kann unfassbar viel danebengehen, aber wenn man sich darauf konzentriert, zieht man das Pech ohnehin nur an. Wir gehen mit Spaß in den Abend und schauen mal, was passiert. Selbst wenn der Satellit ausfällt, machen wir halt in der Halle weiter und die Leute daheim sehen einen Film. Ich konzentriere mich auf das Positive, alles andere wäre Blödsinn. Ich könnte genausogut auf die Toilette laufen und mir könnte ein Kronleuchter auf den Kopf fallen. Es reicht, wenn man sich mit einem Problem dann auseinandersetzt, wenn es da ist. So wie bei meiner Krankheit: Ich wollte keine Nebenwirkungen wissen und auch nicht, was alles passieren könnte. Ich verbat meinen Ärzten, mir irgendetwas davon mitzuteilen. Was passiert, das passiert ohnehin. Aber sich schon im Vorhinein wahnsinnig machen lassen, das ist einfach sinnlos.