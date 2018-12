Erster WM-Sieg für Österreichs Rodriguez

Rowby-John Rodriguez ist am Dienstag bei der mit 2,5 Millionen Pfund dotierten Darts-WM in London erstmals in seiner Karriere in die zweite Runde eingezogen. Der 24-jährige Wiener, der sich als Gewinner des südosteuropäischen Qualifikationsturniers für das Großereignis im Alexandra Palace qualifiziert hatte, besiegte den 28-jährigen Weltranglisten-42. Ricky Evans aus England mit 3:1.