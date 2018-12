1 Jahr Türkis-Blau: So gut schnitt Regierung ab

Minister Hartwig Löger, oder: der Anti-Grasser

Für Josef Kalina ist Finanzminister Hartwig Löger ein Faszinosum: „Ich kann mich wirklich an kaum einen Finanzminister erinnern, der so unprätentiös ist und sich nicht in den Vordergrund drängt.“ Löger mische sich nicht in Debatten ein, hege kaum politische Ambitionen und agiere „stets als nüchterner, sachlicher Experte“, so Kalina. „Das gab es bei Finanzministern, die neben Kanzlern die mächtigsten Politiker sind, nie.“