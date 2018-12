Frankfurt-Heimspiele für EL-K.o.-Phase ausverkauft

Der deutsche Cup-Sieger hatte wie Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg in der Gruppenphase alle seine sechs Spiele gewonnen. Bis zu einem möglichen Finale am 29. Mai in Baku gibt es für alle vier Heimpartien der Frankfurter im Sechzehntel-, Achtel-, Viertel-und Halbfinale bereits jetzt keine Tickets mehr. Schon im Sommer war der Andrang auf Europa-League-Karten ähnlich groß gewesen, als im Juli und damit mehr als einen Monat vor der Auslosung mehr als 120.000 Tickets für die drei Gruppenspiele in der heimischen Arena verkauft waren.