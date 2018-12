Pflegerinnen und Pfleger „mit Herz“ ausgezeichnet

„Emily ist überwältigt, in der Früh hat sie noch eine Schularbeit geschrieben“, so die Mutter der jüngsten Siegerin. Die 10-jährige Salzburgerin pflegt ihre geistig beeinträchtigte Halbschwester. Gabriel Clusca spricht mehrere Sprachen, wurde für sein aufopferndes Engagement in der 24-Stunden-Pflege ausgezeichnet. Die Diplom-Krankenschwester Anna Weirathmüller erhielt einen Preis, weil sie „ihren Patienten das Gefühl gibt, dass jeder einzelne am wichtigsten ist“, so ihre Kollegen in der Nominierung.