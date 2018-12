Attraktiv, kostengünstig und richtungsweisend

Die Preisträger auf einen Blick

Urbanes Wohnen: Wohnanlage „Grüne Mitte“ Linz, Grestenbergerstraße 10-16 in Linz, errichtet von Neue Heimat Oberösterreich Gemeinnützige Wohnungs- und SiedlungsgesmbH; Planer: Reinhard Drexel.

Ländliches Wohnen: Wohnen im Park, Am Schulhang 1-7 in Lenzing, von GSG Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft für den Bezirk Vöcklabruck; Planer: Walter Stelzhammer.

Freifinanzierter Wohnbau: Atrium am Leitnerberg, Marsgasse 1 in Dietach, von Procon Wohnbau; Planer: Architekt Fritz Matzinger.

Sonderpreis: Wohnen am Park, Parkstraße 1 in Pregarten, von der WSG Gemeinnützige Wohn- und Siedlergemeinschaft; Planer: Architektengemeinschaft Christian Hackl & TP3 Architekten.

Siedlungsfest: AREV, Schörgenhubstraße 39, 41 und 41a, Linz.