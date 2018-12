„Freude mit Flüchtlingen“ war schon einmal größer

Solange die Zuwanderer der Wirtschaft helfen und uns in unserem Alltag in Ruhe lassen, ist alles in Ordnung. So könnte man das Ergebnis des inzwischen dritten Integrations-Radars des Sora-Instituts im Auftrag von Landesrat Rudi Anschober zusammenfassen. Die positive Stimmung kippt jedenfalls.