Vilimsky an Islamisten: „Verschwindet aus Europa!“

„Ihr führt auch keinen Krieg, das sind feige, hinterhältige Anschläge“, so Vilimsky weiter, der verspricht: „Ihr werdet die Rechnung dafür präsentiert bekommen.“ Der FP-General fordert in seinem Statement „eine Aktion scharf gegen all jene mit islamistischem, extremistischem, djihastischem Hintergrund, die gegen uns vorgehen.“ Vilimsky will „polizeiliche Planquadrate, hartes Vorgehen der Justiz und Abschiebung“. Seine Nachricht an alle potenziellen Attentäter: „Verschwindet aus Europa, geht weg aus unseren Ländern, geht dorthin, wo es Euch gefällt! Extremismus, Gewalt und auch Scharia haben bei uns nichts verloren.“