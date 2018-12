Görgl bestätigt - Ernst tanzt mit einer Frau

„Ungeschliffen am Start“

„Ich habe ein gewisses Rhythmusgefühl und hoffe, dass ich mir die eine oder andere Schrittfolge merken kann - und als Sportlerin habe ich gelernt, hartnäckig zu trainieren“, meint Görgl zu ihrer Teilnahme. „Mir wurde davon abgeraten, Privatstunden zu nehmen, weil man doch so ungeschliffen wie möglich an den Start gehen soll - und das werde ich auch beherzigen.“