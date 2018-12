Sonde „Voyager 2“ hat unser Sonnensystem verlassen

Goldene Patten mit Botschaften an Bord

Beide Sonden haben eine Botschaft an mögliche außerirdische Zivilisationen mit an Bord: je eine vergoldete Kupferschallplatte (Titel: „Laute der Erde“) sowie einen entsprechenden Plattenspieler samt Gebrauchsanleitung. Sie enthalten unter anderem Aufnahmen von Erdgeräuschen (Gewitter, Regen, Tieren) und Botschaften in verschiedenen Sprachen - als Zeugen der Zivilisation auf dem Blauen Planeten.