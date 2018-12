Hammerlos! U21-Team kracht in EM-Quali auf England

Österreichs Fußball-U21-Nationalteam trifft in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2021 auf England, Türkei, Albanien, Kosovo und Andorra. Das hat die Auslosung am Dienstag in Nyon ergeben. Die Quali für Spieler der Jahrgänge ab 1998 startet im kommenden März und endet im Oktober 2020.