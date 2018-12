Zwei Verletzte bei Unfall durch Wintereinbruch

Zu einem Zusammenstoß zweier Pkw kam es am Montag gegen 19.35 Uhr in der Gemeinde St. Ulrich im Mühlkreis. Ein 46-Jähriger Rohrbacher war mit seinem Auto von St. Peter auf der Engelstraße Richtung Güterweg Reinthalerhäuser unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein 34-Jähriger, ebenfalls aus Rohrbach, mit seinem Auto Richtung Niederwaldkirchen. Aus unbekannten Gründen kam es an der Kreuzung mit der L 1522 und der Engelstraße zu einer Kollision der beiden Autos.