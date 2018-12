May will doch noch Abstimmung vor Weihnachten

Nach ihrer Absage der Brexit-Abstimmung im britischen Parlament will Premierministerin Theresa May den mühsam mit der EU vereinbarten Deal nochmals aufschnüren und nachverhandeln. Dazu traf sie am Dienstag zu Gesprächen mit dem niederländischen Regierungschef Mark Rutte zusammen, später geht es weiter zur deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel. May möchte nichts unversucht lassen, um das Abkommen zu retten. Insidern zufolge strebt die Regierungschefin nun doch noch vor Weihnachten eine Abstimmung im Unterhaus an.