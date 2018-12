„Gelbwesten“-Protest: Die Macht der Fake-Bilder

Die Investigativabteilung der Nachrichtenagentur AFP hat vor Kurzem eine ausführlichen Analyse veröffentlicht. Die Journalisten und Bildexperten zeigen mit ihrer Arbeit die enorm große Gefahr der Manipulation in den sozialen Medien. Sowohl links- als auch rechtsextreme Gruppierungen versuchen seit Beginn der Proteste gegen die hohen Lebenshaltungskosten in Frankreich, die sich zunächst an der Treibstoffpreiserhöhung entzündet hatten, eigenes Kapital aus den Unruhen zu schlagen. Es geht neben den Demonstrationen also auch um die Deutungshoheit.