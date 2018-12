Nachgetreten! Dortmund erfindet Schalke-Logo neu

In Anspielung an eine oft auftretende Internet-Fehlermeldung und an das Logo von Schalke 04 wurde improvisiert und Salz in die königsblauen Wunden gestreut. „Error 404“ war auf dem Dortmund-Tweet zu lesen: „Three Points not found“. Angelehnt war die Grafik stark an das Schalke-Logo, das die Zahl „04“ beinhaltet.