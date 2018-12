Rechnungshof-Kritik am Ticketsystem der ÖBB

Harsche Kritik übt der Rechnungshof am Tarifdschnungel im ÖBB-Ticketvertriebssystem. Der Aufbau des neuen Ticketshops war mit 131 Millionen Euro mehr als doppelt so teuer wie erwartet. Doch nach wie vor seien Reiseangebote sowie die Preisgestaltung für die Fahrgäste mitunter schwer nachvollziehbar. Auch die Betrugsanfälligkeit der Ticketshop-App sei den ÖBB teuer zu stehen gekommen, wie es im am Freitag veröffentlichten Bericht heißt.