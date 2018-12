The-Doors-Legende Jim Morrison wäre jetzt 75

Rätselhafter Tod

Posterboy der unruhigen Jahre nach dem „Sommer der Liebe“ von 1967, provokantes Idol der aufmüpfigen Jugend, aber auch belesener Dichter - all diese Rollen füllte Jim Morrison in seiner kurzen Zeit als Superstar und auch nach seinem Tod aus. Dieser ereilte ihn am frühen Morgen des 3. Juli 1971 in einem Pariser Apartment in der Rue Beautreillis 17. Die Ursache wurde nie endgültig geklärt, auch wenn Doors-Experten versucht haben, das Sterben des Sängers an der Seite seiner ebenfalls heroinsüchtigen Freundin Pamela Courson zu rekonstruieren. Eine Lungenblutung nach starkem Drogenkonsum soll Morrisons Herzversagen in der Badewanne verursacht haben. Der letzte Eintrag in seinem Notizbuch klingt so rätselhaft poetisch wie prophetisch: „Lass den aufgeklärten Verstand in unserem Kielwasser zurück / Du wirst Christus sein auf dieser Pauschalreise / Geld schlägt die Seele / Letzte Worte, letzte Worte / Aus.“