Nadeln in Banane: Kleinkind musste ins Krankenhaus

Erst vor wenigen Wochen Nadeln in Erdbeeren in Australien entdeckt

Der Supermarkt nahm die Bananen aus dem Regal. Im September waren in Australien Nähnadeln in Erdbeeren gefunden worden. Eine 50-jährige Verdächtige konnte nach „komplizierten und umfassenden Ermittlungen“ schließlich gefasst werden.