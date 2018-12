Zeuge sah alles: „Da wird einem ganz anders“

Security-Mitarbeiter am Oberschenkel getroffen

Der Schütze hatte wenige Minuten zuvor eine Bank am Kärntner Ring 14 überfallen. Er flüchtete samt Beute auf einem Fahrrad. Trotz des mutigen Einsatzes des Security-Mitarbeiters, der den Kriminellen sogar noch mit Schusswunde am Oberschenkel einige Meter weiterverfolgte, gelang dem Bankräuber die Flucht.