Kondi-Coach von Anna Veith ist ein Filmstar

Großes Filmfest

Wer in die Welt der Extremskifahrerin eintauchen möchte, kann dies kommende Woche beim „Shades of Winter FilmFest“.Wo Sandra und bekannte Freeride-Kolleginnen ihre Werke präsentieren. Die Termine des Filmfests: 11.12. (19.30 Uhr) in Wien - Stadtkino, 12.12. (20 Uhr) in Salzburg - Mozartkino und 13.12. (19.30 Uhr) in Innsbruck - Metropolkino.

Noch mehr Infos finden Sie unter: www.shades-of-winter.com