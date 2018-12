Geisterfahrer (83) bei Crash auf A4 schwer veletzt

Nachdem der Pkw-Lenker bei Neusiedl am See falsch auf die A4 aufgefahren war, kam es nur Augenblicke später auch schon zur Kollision mit einem Kleintransporter. Der 83-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von Mitgliedern der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Anschließend wurde er von Rotem Kreuz und Feuerwehr mit einem sogenannten Spineboard aus dem Fahrzeug gerettet, teilte das Rote Kreuz in einer Aussendung mit.