Strache: „Werde wickeln, baden & spazieren gehen“

Noch erinnert in der weitläufigen Wohnung der Straches am Stadtrand von Klosterneuburg mehr an die vor zwei Monaten unter reger publizistischer Anteilnahme verwichene italienische Dogge „Odi“ als an den freudig erwarteten Nachwuchs: Fressnapf in der Küche statt Babyflascherl. Im Wohnzimmer die Kiste mit den Spielsachen (für den Hund): „Sie hat eine tiefe Lücke bei uns hinterlassen“, betrauert die werdende Mama Philippa Strache.