„Cape 10“: „Ort der Begegnung“ entsteht in Wien

Es soll ein „Ort der Begegnung“ werden, uneingeschränkt, für alle. Ein besonderes Bauprojekt soll in den kommenden Jahren unweit des Wiener Hauptbahnhofes im Bezirk Favoriten Gestalt annehmen. „Cape 10“, so der Name, wird künftig an einem Ort Ärzte, Gastronomie und Kulturräumlichkeiten mit einem Tageszentrum für obdachlose Frauen und einem Jugend- und Kinderzentrum vereinen. Die Eröffnung des „Hauses der Zukunft und sozialen Innovation“, wie „Cape 10“ auch genannt wird, ist für 2021 geplant.